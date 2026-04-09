新しい連続ドラマが次々と初回放送を迎える時期となった。定番の刑事ものからヒット作の続編まで、幅広いラインナップが揃ったが、そのなかでも視聴者が期待しているドラマはどれなのか。本誌は独自アンケート調査を実施、「期待する新ドラマはどれ？」を、全国のドラマ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象は、4月スタートで、民放局のプライムタイムに放送される16作品。そのなかから「もっとも期待するドラマ」をひ