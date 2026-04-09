新しい連続ドラマが次々と初回放送を迎える時期となった。定番の刑事ものからヒット作の続編まで、幅広いラインナップが揃ったが、そのなかでも視聴者が期待しているドラマはどれなのか。

本誌は独自アンケート調査を実施、「期待する新ドラマはどれ？」を、全国のドラマ好きの20代から60代の女性500人にきいた。対象は、4月スタートで、民放局のプライムタイムに放送される16作品。そのなかから「もっとも期待するドラマ」をひとつだけ選んでもらった。

では、「期待の新ドラマ」トップ5から見ていこう。

【第5位】『リボーン〜最後のヒーロー〜』33票

主演・高橋一生／テレビ朝日系／火曜21時／4月14日〜

野望に燃える新興IT企業社長が、下町商店街の青年に “転生” する社会派コメディ。共演は中村アン、鈴鹿央士ほか。

「1人2役ということで、高橋さんの演技力が発揮されそう」（20代・アルバイト）

前クールでは『リブート』の1人2役が話題になったが、今作はどうか？

【第4位】『サバ缶、宇宙へ行く』42票

主演・北村匠海／フジテレビ系／月曜21時／4月13日〜

福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリー。共演は神木隆之介、出口夏希ほか。

「演技力のある北村匠海くんということで期待大」（40代・自営業）

「タイトルが気になりました。おもしろそう」（30代・パート）

「北村のファンだから」という声が多数。また「地元福井が舞台だから」という意見も複数あった。

【第3位】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』45票

主演・鈴木京香／テレビ朝日系／木曜21時／4月16日〜

2018年と2020年に波瑠主演でシーズン1、2が放送された。シーズン3の主役は鈴木に。沢村一樹、遠藤憲一らおなじみの顔ぶれに加え、黒島結菜が新キャラで登場する。

「久しぶりのシリーズ復活で楽しみにしています。鈴木京香さんも大好き」（60代・主婦）

「前のシリーズもみていました。謎解き要素のあるドラマがあって楽しめます」（40代・会社員）

第2シーズンまで主役だった波瑠は、今クール、日本テレビ系の『月夜行路』で主演している。

【第2位】『時すでにおスシ!?』57票

主演・永作博美／TBS系／火曜22時／4月7日〜

子育てを終えた50歳女性が、自分のために第二の人生を歩み始める「人生応援ストーリー」。鮨アカデミーの堅物講師を松山ケンイチが演じる。有働由美子の出演も話題に。

「コメディドラマが好きなので。番組宣伝をみておもしろそうだったから」（40代・主婦）

「TBSの火曜ドラマは大体おもしろい。マツケンさんに期待しています」（20代・アルバイト）

50代女性からは「自分自身のこととも重なりそう」という意見も。

【第1位】『GIFT』70票

主演・堤真一／TBS系／日曜21時／4月12日〜

期待度1位はやはり「日曜劇場」。車いすラグビーの弱小チームと、孤独な天才宇宙物理学者が出会うことから生まれる物語。堤は27年ぶりの「日曜劇場」主演。共演は山田裕貴、有村架純、山口智子ほか。

「重厚な人間ドラマになりそう。堤さんが複雑な役どころをどのように演じるのか期待しています」（20代・会社員）

「ドラマにしにくいはずの車いすラグビーをテーマにするということで興味があります」（30代・会社員）

「『リブート』もおもしろかったし、この枠はキャストも豪華だし、ハズレがないと思っています」（60代・会社員）

2024年のパラリンピックで日本代表が金メダルを獲得した「車いすラグビー」。「ハズレなし」の日曜劇場がどう描くのか注目したい。