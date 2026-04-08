4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』をリリースした乃木坂46。同シングルにはバラエティ豊かな楽曲が収録されており、メンバーの個性やグループの幅の広さを感じさせる意欲作となっている。そこで本記事では、『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』収録の楽曲とその反響などに触れながら、注目ポイントを紹介していきたい。【関連】乃木坂46の5期生が加入4周年！グループを頼もしく引っ張る中心的存