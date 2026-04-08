周南・柳井地域の県立高校の再編整備計画に伴い新たに設置された柳井高校できょう（8日）、開校式と入学式が行われました。（岩政 穂美さん）「これからの学校生活を有意義なものとし新たな歴史と伝統を築いていくことを誓います」県立高校の再編整備計画に伴い、「柳井」「柳井商工」「熊毛南」「田布施農工」「熊毛北」の5校が再編統合され今年度、新たに「柳井高校」と「田布施農工高校」が開校しました。このうち柳井高校には