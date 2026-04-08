ハジャーの好調もあり、角田にチャンスが巡ってくるのは先になりそうだ(C)Getty ImagesF1レッドブルを率いるローラン・メキース代表が、今季レースから離れている角田裕毅に対しての想いを語った。米国メディア『MOTORSPORT』が現地時間4月7日の記事の中で、その内容を伝えている。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック角田はF1キャリア5年目を迎えていた昨季、レーシングブルズ、レッ