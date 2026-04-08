太ももに挟んでこっそりエクササイズができるぬいぐるみ『MUGYUUUS ムーミン』が、4月24日（金）より全国のバラエティショップ・書店にて発売される。ドリームズオンラインショップでは、先行予約を承り中だ。＞＞＞『MUGYUUUS ムーミン』をチェック！（写真8点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説