4月8日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、毎日新聞の「私大新入生、受験・入学費用が過去最高生活費は1990年の3割」という記事を取り上げ、大竹まことがコメントした。 私立大生の1日の生活費は660円――。2025年度に東京都など1都2県の私立大に入学した学生の保護者を対象とした民間の調査で、学生の苦しい生活実態が浮かんだ。ピーク時の1990年度は2460円で、3割以下にとどまる。「