「カンパーイ」サクラの見頃を迎えている長野市・城山公園。物価高の中、お花見でも節約を意識するとの声が聞かれました。女の子「パパが作ったの！」手作りのお弁当を家族と食べるこちらの男性は長野市内から「先週ちょうど外で買って食べたんですけど、その時、結構前より、おにぎりも200～300円しちゃうんで、そうすると家から持って行った方がいいかなって、持ってきました。（お店は）あるけど、ちょっと高いかな