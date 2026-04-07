「カンパーイ」



サクラの見頃を迎えている長野市・城山公園。物価高の中、お花見でも節約を意識するとの声が聞かれました。



女の子

「パパが作ったの！」



手作りのお弁当を家族と食べるこちらの男性は



長野市内から

「先週ちょうど外で買って食べたんですけど、その時、結構前より、おにぎりも200～300円しちゃうんで、そうすると家から持って行った方がいいかなって、持ってきました。（お店は）あるけど、ちょっと高いかなって感じがしますね」





また、こちらの家族は長野市内から「（屋台は）何となく何を買っても500円というのが、昔イメージでありましたけど、今は800円とか1000円とかになってきていて、物価高だからしょうがないかなっていうのがありますけど」民間の調査会社が全国の男女2500人を対象に調査した今年の花見予算は、平均6483円で去年より13.8％減り、「節約志向の影響がみられた」ということです。そして、かつては当たり前だった大人数での花見も、最近では懐かしい光景に。長野市内から「みんなでブルーシートを敷いて朝から夜まで楽しく飲んでいましたね、昔は。今はさっき歩いてきたんですけど、なかなかブルーシートでやってる方いらっしゃらなくて、ちょっと時代の流れを感じましたね」手軽さを重視して花見を楽しむ人が増えているようです。長野市内から「SNSに上げたりしたいな。安く近場でサクラを楽しめればいいかな」満開のサクラとともに、今年もそれぞれの形で、花見を楽しんでいました。