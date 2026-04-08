セガ フェイブから「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア江戸川コナン」が登場。イラストレーター・三月八日さんが描く「江戸川コナン」の、表情を変えて楽しめるギミックフィギュアです☆ セガ フェイブ「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア江戸川コナン」 価格：3,080円（税込）予約受付期間：2026年4月8日11:00〜5月18日23:59お届け予定：2026年11月仕様：ABS,PVCサイズ：全高約8?対