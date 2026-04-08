タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）との相性の良さを見せた。番組で行った心理テストは「子育てでわかる心理テスト」で、「あなたの娘がめっちゃ高いバッグを欲しいと言ってきました。友だちも『親に買ってもらった』とか。あなたはどうする？」というテストだった。若槻は「“テストで1位を取ったらね”など、