タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）との相性の良さを見せた。

番組で行った心理テストは「子育てでわかる心理テスト」で、「あなたの娘がめっちゃ高いバッグを欲しいと言ってきました。友だちも『親に買ってもらった』とか。あなたはどうする？」というテストだった。

若槻は「“テストで1位を取ったらね”など、条件を出す。でも（問題文は）高校生だから。高校生はバイトができるから、『自分で購入して』って言う」と回答した。

YUMEKIは「僕は『うちはうち、よそはよそと厳しく断る』。お断りさせていただきます」と回答した。

このテストは“王様度”がわかるテストで、YUMEKIは“王様度”「MAX」で、YUMEKIは「またMAX出ちゃった」と先週の放送から連発していることを笑った。

王様度MAXの特徴は「周囲に流されず自分の価値観で民を引っ張るブレない王様。強いカリスマ性で長期政権を維持できますが、柔軟性とのバランスが鍵」と紹介された。

YUMEKIは「これいいんですか？」と不安がったものの、若槻は「めっちゃいいじゃないですか。今の仕事につながってる」と肯定した。

若槻は“王様度”「高い」と診断された。特徴は「自分で勝ち取らせることで組織や家族の底力を上げるタイプ。強い集団を育成できるので、政権は長続きするでしょう」と紹介された。

若槻は「なんか、うちら組みません？」と提案し、YUMEKIも「いや本当ですよ。なかなか相性良い」と長期政権が続く双方の診断結果に満足げだった。