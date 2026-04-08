髪型のイメージイラストを披露する池崎理人 グローバルボーイズグループ INIが８日、都内で行われた『パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA」新CM発表会』に登壇した。新CMの発表や挑戦したいヘアスタイルを披露した。【写真】「MEDULLA」新CM発表会』でロナウドヘアについて語る池崎理人MEDULLAは診断と相談でつくりあげる、パーソナル・ヘアケアプログラム。個人の髪質や悩み理想に合わせて、最適なヘアケア