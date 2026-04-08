

髪型のイメージイラストを披露する池崎理人

グローバルボーイズグループ INIが８日、都内で行われた『パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA」新CM発表会』に登壇した。新CMの発表や挑戦したいヘアスタイルを披露した。

【写真】「MEDULLA」新CM発表会』でロナウドヘアについて語る池崎理人

MEDULLAは診断と相談でつくりあげる、パーソナル・ヘアケアプログラム。個人の髪質や悩み理想に合わせて、最適なヘアケアの処方やアイテム、使い方を提案する。

イベント内では、過去のヘアスタイルを振り返りながら未来のスタイルをメンバーが披露。池崎がフリップに掲げたのは、意外にも「ロナウド」ヘア。周囲がどよめく中、池崎は「ブラジルの（元サッカー選手）ロナウドさん」であると補足し、前髪だけを残したヘアスタイルへの意欲を見せた。この挑戦の裏には深い理由がある。池崎は、ロナウド氏の髪型がブラジルのアニメキャラクターをモデルに、子供たちを喜ばせるために行われたというエピソードに感動したと語り、「ロナウドヘアをやれたらな」と語った。

イベントでは、MEDULLAが掲げる「世界に一つだけの自分専用ヘアケア」というブランドコンセプトのもと、INIメンバー11人それぞれの個性を表現した“11人11色”の特別演出を披露。新生活シーズンに合わせ、メンバーの個性や価値観、デビュー当時から現在までの集合アーティスト写真を振り返りながら、グループとしての変化や成長をたどる企画も展開された。