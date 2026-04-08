日本テレビ系列で2026年4月8日（水）よりスタートする、波瑠と麻生久美子がW主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第一話「曽根崎心中」が今夜放送予定です。【写真】ルナに心の奥の未練まで見抜かれた涼子は…仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな