与田祐希が自身のInstagramを更新。東京タワーやゲームセンターを満喫する姿を公開し、ファンの話題を集めている。 【写真】春を満喫する与田祐希のプライベートショット／地元・福岡を井上和とふたり旅する与田祐希 他 ■与田祐希の休日ショットに「彼女感たっぷり」の声 「いい季節（桜の絵文字）」というキャプションと共に投稿されたのは、マスクを顎にずらし、白いキャップを被った姿でテラス席で