与田祐希が自身のInstagramを更新。東京タワーやゲームセンターを満喫する姿を公開し、ファンの話題を集めている。

【写真】春を満喫する与田祐希のプライベートショット／地元・福岡を井上和とふたり旅する与田祐希 他

■与田祐希の休日ショットに「彼女感たっぷり」の声

「いい季節（桜の絵文字）」というキャプションと共に投稿されたのは、マスクを顎にずらし、白いキャップを被った姿でテラス席でまったりしている写真（1、2枚目）など、15枚のオフショット（動画含む）。

ゲームセンターのクレーンゲームに夢中になったり、東京タワーをバックに記念撮影をしたり、地下鉄を利用したりと、与田はマスクや帽子で顔を隠すことなく、堂々と休暇を楽しんでいることがうかがえる。

ゲームセンターには、元乃木坂46のメンバーで同期（3期生）の佐藤楓と行ったようで、14枚目の動画では「マリオカートアーケードグランプリDX」のモニターに佐藤と与田が写っている。またハイアングルカメラが特徴的なプリクラ写真（6、7枚目）も公開された。

ファンからは「質感がエモい」「楽しそう！」「彼女感たっぷり」「めちゃめちゃかわいい」「遭遇してみたい」「ゲーセン行くんだ」「これ以上可愛いアゴマスク見たことねぇ」「よだでんのツーショットが良すぎる」「よだでん尊い」「被写体力高すぎる」「与田ちゃん×メガネなんて可愛いに決まってますやん！」など、様々な反響が寄せられている。

■写真：与田祐希の地元・福岡を井上和とふたり旅

■写真：プライベートを満喫する与田祐希