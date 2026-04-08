シンプル装備に込められた実用性の魅力自動車選びにおいては、価格と性能のバランスが大きな判断材料になります。とくに本格的な四輪駆動車の場合、装備や走破性によって価格帯が大きく変わるため、どのモデルが自分に合っているのか気になる人も多いのではないでしょうか。そんな中、スズキが展開する「ジムニー」シリーズは、個性的なラインナップで幅広い層から支持を集めており、昔ながらのラダーフレーム構造や本格四輪駆