ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が、3月30日のロッキーズ戦で負傷降板した右腕コディ・ポンセ（31）について、来週に右膝の手術予定で復帰までに6カ月の見通しだと7日（日本時間8日）、ドジャース戦前の会見で明らかにした。右膝の前十字靱帯（ACL）を捻挫していたポンセについて指揮官は右膝の手術を予定しており、復帰までの見通しは6カ月だと明かした。これによりポンセの今季中の復帰は絶望となったことも伝え