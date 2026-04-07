ガイナーレ鳥取は7日、強風によってメインスタンド屋根の一部が破損していたAxisバードスタジアムについて、スタジアム管理者による点検および安全確認が完了し、施設の利用が可能であることが確認されたと発表された。19日に予定されている次回ホームゲームのJ2・J3百年構想リーグ第11節・宮崎戦以降はスタジアムを使用できるという。鳥取県サッカー協会によると、屋根の破損は今月4日午後1時ごろに発生。被害発生後、施設職