TBS系で4月7日にスタートした火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』で、ジャルジャルの後藤淳平がサプライズ出演を果たした。後藤は民放GP帯連続ドラマ初出演となり、主人公・待山みなとの亡き夫役として初回放送で解禁された。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！同作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に