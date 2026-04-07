『時すでにおスシ!?』ジャルジャル後藤淳平、遺影での登場に「まさか」 民放GP帯連ドラに初出演
TBS系で4月7日にスタートした火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』で、ジャルジャルの後藤淳平がサプライズ出演を果たした。後藤は民放GP帯連続ドラマ初出演となり、主人公・待山みなとの亡き夫役として初回放送で解禁された。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に飛び込み、新たな人生に挑む姿を、笑いとロマンスを交えて描く人生応援ドラマだ。堅物講師・大江戸海弥役を松山ケンイチが務めるほか、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが出演する。
後藤が演じるのは、14年前に不慮の事故で亡くなったみなとの夫・待山航。初回では遺影として登場し、今後どのように物語に関わっていくのか注目が集まる。起用についてプロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、非常に自然に見えた」とコメントしている。
後藤は「永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。かなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした」と意外な役どころに言及。「撮影当日は“何気ない日常の写真だ”と思い込んで役作りをしました」と振り返り、「みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか!?」と見どころを語った。
本作は「新しいことを始めるのに遅すぎることはない」というメッセージを掲げ、夢や仕事、恋や友情に向き合う大人たちの姿を描く。新たな春を迎える視聴者に向けた“人生応援ドラマ”として展開される。
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同作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に飛び込み、新たな人生に挑む姿を、笑いとロマンスを交えて描く人生応援ドラマだ。堅物講師・大江戸海弥役を松山ケンイチが務めるほか、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが出演する。
後藤は「永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。かなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした」と意外な役どころに言及。「撮影当日は“何気ない日常の写真だ”と思い込んで役作りをしました」と振り返り、「みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか!?」と見どころを語った。
本作は「新しいことを始めるのに遅すぎることはない」というメッセージを掲げ、夢や仕事、恋や友情に向き合う大人たちの姿を描く。新たな春を迎える視聴者に向けた“人生応援ドラマ”として展開される。