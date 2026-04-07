4月4日、ボディビルダーでタレントの横川尚隆が、『うぬぼれ男子の恋愛トークショー これって、俺のこと好きだよね？』（ABEMA）に出演。過去に共演した女優・吉瀬美智子とのエピソードを明かし、物議を醸している。同番組は、タイトルどおり、女性のちょっとした言動を「もしかして俺のこと好き？」と感じてしまう “うぬぼれ男子” が集まり、エピソードを語り合う企画となっている。ゲストで登場した横川は、「共演とかでい