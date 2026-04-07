4月4日、ボディビルダーでタレントの横川尚隆が、『うぬぼれ男子の恋愛トークショー これって、俺のこと好きだよね？』（ABEMA）に出演。過去に共演した女優・吉瀬美智子とのエピソードを明かし、物議を醸している。

同番組は、タイトルどおり、女性のちょっとした言動を「もしかして俺のこと好き？」と感じてしまう “うぬぼれ男子” が集まり、エピソードを語り合う企画となっている。ゲストで登場した横川は、「共演とかでいうと、お相手が吉瀬美智子さん」と、吉瀬の言動にドキッとさせられた日のことを明かした。

「お酒を飲みながらお話をする番組だったんですけど。そのとき、僕の筋肉を触るとかがあった。カメラも全員いない収録後に、楽屋までわざわざ筋肉触りに来たんですよ」

と告白。2人きりの楽屋で、「胸とか触りたいらしくて。（触り方は）こんな感じでした」と、胸や腕などを触ってきた様子を再現していた。「俺もう忘れらんなくて。それからもう、吉瀬さんが出るドラマ、めっちゃ見ました」と嬉々として語っている。

「エピソードの内容からして、2023年10月に放送された『人志松本の酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で共演したときの出来事だったようです。この日、吉瀬さんは冒頭からシャンパンやレモンサワーでかなり酔っ払った様子でした。

横川さんのエピソードでは『楽屋で』とのことでしたが、スタジオでも横川さんにがっつりボディタッチをする様子が流れており、当時もネットがざわつきました。

今回の横川さんのトークにも、ニュースのコメント欄では『あれはみんな引いていた』『性別が逆だったら許されない』といった指摘が寄せられています」（芸能担当記者）

なお、この日の『酒のツマミ』では、トークが弾んでくると、隣に座っていた千鳥・大悟にもボディタッチ。これには大悟もまんざらではなさそうだったが、既婚者という立場もあり、ネット上では賛否が飛び交った。

「吉瀬さんは、2021年に実業家の男性との離婚を発表し、現在は独身です。離婚後のトーク番組では、『“良き母”、“旦那さんが好む女性でなければ” っていう古い感覚があって』と語り、どこか自分を押し殺した部分があったかもしれない、と振り返っていた。

また、離婚した現在は『やりたいことを自由にやってます』と、自身の変化を明かしていました。ここ最近のバラエティ番組での弾けっぷりは、こうした意識の変化もあったのかもしれません。

もともと “美人ヤンキー” として知られているうえ、人懐っこいタイプですし、『酒のツマミ』での酔いっぷりは、バラエティ向けにサービスした部分もあるでしょう。

ただ、その後に更新した自身のInstagramでは、《事務所からバラエティでのお酒禁止が！ですよね・・反省。出演者の皆様、悪酔い大変失礼致しました》と申し訳なさそうにつづっていました。横川さんにした過剰なスキンシップも、お酒の影響が大きいのでは」（同）

思わぬところで “ボディタッチ騒動” が掘り返されてしまった吉瀬。お酒はほどほどに……。