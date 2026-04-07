bilibili動画のオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』が、『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』として舞台化され、6月に東京・IMM THEATER にて上演されることが決まった。【写真】ドラマ版では佐藤大樹×本郷奏多がW主演！場面写真ギャラリー本作は、2021年4月よりbilibili動画にて配信され、中国でのドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送など、国境を越えて多彩な展開を見せる