『時光代理人』舞台化、6月上演決定！ キャスト＆スケジュール発表
bilibili動画のオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』が、『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』として舞台化され、6月に東京・IMM THEATER にて上演されることが決まった。
【写真】ドラマ版では佐藤大樹×本郷奏多がW主演！ 場面写真ギャラリー
本作は、2021年4月よりbilibili動画にて配信され、中国でのドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送など、国境を越えて多彩な展開を見せるオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』、そして2024年に中国で上海のZero Generation Productionによって制作され、上演された舞台を日本リメーク版として舞台化。
キャストは、トキ／程小時（チョン・シャオシー）役を武子直輝、ヒカル／陸光（ルー・グアン）役を佐奈宏紀、リン／喬苓（チャオ・リン）役を小泉萌香、エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役を石井陽菜、劉旻（リウ・ミン）役を上山航平、徐姗姗（シュー・シャンシャン）役を陽高真白、董易（ドン・イー）役を影山達也、朱叶（ズゥー・イエ）役／劉晶（リウ・ジン）役を早乙女じょうじ（兼役）、肖力（シャオ・リー）役を倉貫匡弘、陳彬（チェン・ビン）役を飯田寅義、エマの父親役を加藤大騎、エマの母親役を浅見静江がそれぞれ演じる。
本日4月7日18時よりチケット最速申込がスタートする。
『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』は、東京・IMM THEATERにて6月18〜28日上演（全14公演)。
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本作は、2021年4月よりbilibili動画にて配信され、中国でのドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送など、国境を越えて多彩な展開を見せるオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』、そして2024年に中国で上海のZero Generation Productionによって制作され、上演された舞台を日本リメーク版として舞台化。
本日4月7日18時よりチケット最速申込がスタートする。
『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』は、東京・IMM THEATERにて6月18〜28日上演（全14公演)。