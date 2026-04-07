「マクドナルド」の公式Xが、7日までに更新。新たなコラボを予想させるシルエット画像を投稿し話題になっている。【写真】マクドナルドがホロライブの“番長”とコラボか？公式Xが車の絵文字を並べて投稿したのは、ベーコンポテトパイと紫色の人の形をしたシルエットを並べた画像。人のシルエットには“番長”というワードが書かれていることから、VTuber事務所「ホロライブ」に所属する轟はじめさんとのコラボではないかと思