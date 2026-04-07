マクドナルドがホロライブの“番長”とコラボか？ シルエットにファンが反応「ベー″コンコン″!?」
「マクドナルド」の公式Xが、7日までに更新。新たなコラボを予想させるシルエット画像を投稿し話題になっている。
【写真】マクドナルドがホロライブの“番長”とコラボか？
公式Xが車の絵文字を並べて投稿したのは、ベーコンポテトパイと紫色の人の形をしたシルエットを並べた画像。人のシルエットには“番長”というワードが書かれていることから、VTuber事務所「ホロライブ」に所属する轟はじめさんとのコラボではないかと思われる。
「マクドナルド」は過去にも「ホロライブ」のさくらみこさんや宝鐘マリンさんとコラボしており、今回の車の絵文字もはじめさんのあいさつ「ぶんぶんぶーん！」にかけているようにも見える。
この投稿にファンからは「ベー"コンコン"!?」「しちゅれいちまちゅ」「コンココンコン！？！？」「一体どこのぶんぶんぶーん！なんだ…！」「ばんちょーすげぇ！」などの声が上がっていた。
引用：「マクドナルド」X（＠McDonaldsJapan）
【写真】マクドナルドがホロライブの“番長”とコラボか？
公式Xが車の絵文字を並べて投稿したのは、ベーコンポテトパイと紫色の人の形をしたシルエットを並べた画像。人のシルエットには“番長”というワードが書かれていることから、VTuber事務所「ホロライブ」に所属する轟はじめさんとのコラボではないかと思われる。
「マクドナルド」は過去にも「ホロライブ」のさくらみこさんや宝鐘マリンさんとコラボしており、今回の車の絵文字もはじめさんのあいさつ「ぶんぶんぶーん！」にかけているようにも見える。
この投稿にファンからは「ベー"コンコン"!?」「しちゅれいちまちゅ」「コンココンコン！？！？」「一体どこのぶんぶんぶーん！なんだ…！」「ばんちょーすげぇ！」などの声が上がっていた。
引用：「マクドナルド」X（＠McDonaldsJapan）