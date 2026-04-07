スマホはいつもフル充電しておくのが安心、と思っていませんか？実はその習慣が、かえってバッテリーの負担になっているかもしれません。今回は、バッテリーの劣化を防ぐために知っておきたい、正しい充電の方法をご紹介します。つねにフル充電も使い切るのもダメ！？スマホのバッテリーは20〜80%の範囲でこまめに充電し、熱や過充電・過放電を避けるようにすると、寿命を長くすることができます。「自宅では充電ケーブルに接続