【60代のスマホ】100%充電はNG？バッテリー劣化を防ぐ、意外な正しい充電法は

スマホはいつもフル充電しておくのが安心、と思っていませんか？ 実はその習慣が、かえってバッテリーの負担になっているかもしれません。

今回は、バッテリーの劣化を防ぐために知っておきたい、正しい充電の方法をご紹介します。

つねにフル充電も使い切るのもダメ！？

スマホのバッテリーは20〜80%の範囲でこまめに充電し、熱や過充電・過放電を避けるようにすると、寿命を長くすることができます。「自宅では充電ケーブルに接続したまま」という人もいますが、長時間の接続はバッテリーの劣化を早めるので、フル充電は長時間の外出前だけにしましょう。

バッテリーが古くなって長時間持たず、旅行などで充電もできない場合には、省電力モードやバッテリーセーバーを利用するのもおすすめ。常時動いているメールの送受信などを止め、最小限の電力を維持することが可能です。充電したら省電力は解除しましょう。

外出時にバッテリーがなくなりそうなときの対処法

「iPhone」の場合

❶「設定」→「バッテリー」の順にタップ。

❷「低電力モード」をオンにする。

「Android」の場合

「設定」→「バッテリー（電池）」→「長エネスイッチ」をオンにする。機種によって「バッテリーセーバー」や「省電力モード」など名称が異なる。

バッテリーの劣化が早まるNG充電

■ つねにフル充電（100％）にしておくと、バッテリーの寿命が短くなります。

■ ０％まで使い切ってから充電するとバッテリーへの負荷が大きくなります。

■ 充電しながら動画を観るなど、充電と放電を同時に行うのもバッテリーに負荷がかかります。

日々の充電方法を見直すことが、バッテリーを長持ちさせるポイント。今日からちょっとだけ意識してみてください。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

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（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）