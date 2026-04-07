女優でモデルの冴木柚葉（26）が7日、自身のインスタグラムやXを更新。グラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「本日発売！！【FLASH】合併号にて表紙巻頭を務めさせていただきましためちゃくちゃ素敵に仕上がってます私の大好きがたくさん詰まってるので、絶対絶対ゲットしてください」とパチンコ店での黒キャミソールワンピース姿や、谷間あらわなバンドゥビキニ水着姿のカットとともに報告した。さらに「デジタ