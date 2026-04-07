デビューしてから70年の俳優・北大路欣也が、8日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】イケメン親子過ぎる！親子共演した市川右太衛門と北大路欣也 時代劇映画の大スター市川右太衛門の息子として生まれ、13歳で映画「父子鷹」でデビュー。昨年は母校の早稲田大学から早稲田大学芸術功労者を授与されとてもうれしかったという。 京都出身だが、標準語を