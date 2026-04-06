「ドン・キホーテ」の運営会社が、スーパーマーケットの「オリンピック」を買収すると発表しました。【映像】「オリンピック」→「ロビン・フッド」に変えていく方針ドン・キホーテを運営するパン・パシフィック・インターナショナルHDは、首都圏を中心にスーパーを展開するOlympicグループを完全子会社化すると発表しました。買収は7月1日に完了する予定です。既存の「オリンピック」の店舗を、「ドン・キホーテ」や、新し