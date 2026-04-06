人気YouTuberのヒカキンが5日に麦茶ブランド「ONICHA」を発表。しかし、発表動画内で「麦茶」という飲み物そのものへのイメージダウン発言を繰り返し、ネット上から批判的な声を多く集めている。 3月28日からYouTubeチャンネルで生配信を行い、波の音や海の映像などを流し続けていたヒカキン。詳細は5日に発表すると説明していた。 その5日に発表されたのが、麦茶ブランド「ONICHA」。動画冒頭で流れたのは、桃太郎のコス