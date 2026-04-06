Photo: 神津文人 心地よいバウンス感が魅力のアシックスの「ブラスト」シリーズ。中でも高い人気を誇っている「スーパーブラスト」が、約1年半ぶりにアップデートされました。反発性と軽量性を備えた高機能トレーニングシューズは、スーパートレーナーと呼ばれることがありますが、「スーパーブラスト」はスーパートレーナー代表といった存在です。最新作「スーパーブラスト3」は、どんな進