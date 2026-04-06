徳島市役所で4月6日、この春採用された新人職員を対象に、恒例の阿波踊り研修が行われました。（阿波踊り）この研修は、地元を代表する文化である阿波踊りの魅力発信や継承を目的に、徳島市が毎年行っています。6日の研修では、この春、市に採用された新人職員47人が、有名連に所属する先輩職員から阿波踊りを踊る際の基本姿勢や、手足の動かし方などを学びました。（鳥取県出身・辻澪さん）「初めてです。2拍子のリズムに合わせて