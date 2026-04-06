仕事のデキる人とそうでない人は何が違うのか。スタイリストの森井良行さんは「仕事のデキる人ほど、相手に信頼感を与える装いをしている。身だしなみの乱れやチグハグさは単なるファッションセンスの欠如や心の乱れではなく、あなたの『思考の解像度』や『相手への配慮』が表れてしまう」という――。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bg■こんな着こなしは「サイレント減点」夏季のみ