国家公務員の合同初任研修の訓示式で、決意表明を聞く高市首相＝6日午後、東京都港区（代表撮影）高市早苗首相は6日、東京都内で開かれた国家公務員の合同初任研修の訓示式に出席し、新人職員約950人を激励した。「強い経済を構築し、全世代の安心感を創出しなければいけない。この大きな仕事を皆さんと共にやり遂げたい」と呼びかけた。公務員の心構えに関し「現場を見て、最前線で働く方や困っている方の切実な声を聞いてほ