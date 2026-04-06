バレーボールＳＶリーグ女子はきのう、今シーズンの最終戦を迎えました。本拠地移転前の最終戦となるアランマーレは、アウェーで２位の佐賀と対戦しました。 おとといのストレート負けに続き、きのうも佐賀の勢いを止められず、第１・第２セットと連取されます。 迎えた第３セット、アランマーレはこれまで磨いてきた粘りのバレーを展開します。 吉村が１枚でブロックを