バレーボールＳＶリーグ女子はきのう、今シーズンの最終戦を迎えました。本拠地移転前の最終戦となるアランマーレは、アウェーで２位の佐賀と対戦しました。

おとといのストレート負けに続き、きのうも佐賀の勢いを止められず、第１・第２セットと連取されます。

迎えた第３セット、アランマーレはこれまで磨いてきた粘りのバレーを展開します。

吉村が１枚でブロックを決めると、アランマーレが先にセットポイントを取ります。

しかし要所を決めきれず、逆に佐賀にマッチポイントを許します。今シーズン、チーム１の総得点数（最終４８３点）の活躍を見せた若泉が、エースの意地を見せ、再び２６－２６に追いつきます。

その後も両チーム譲らずゲームは３０点の大台に。

最後は吉村のスパイクがブロックされて（３０対３２で）このセットを落とし、セットカウント０対３のストレート負けとなりました。

アランマーレは３勝４１敗の１４位（最下位）で、今シーズンの戦いを終えました。

１位から８位のチームによるＳＶリーグ２代目王者をかけたチャンピオンシップは今月１０日から行われます。