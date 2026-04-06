大分市の別大興産スタジアム。満開の桜が風に舞う中、新たな歴史が刻まれました。 【写真を見る】大分上野丘77年ぶり優勝躍進支えた630球熱投エースの意外な一言春の九州高校野球大分県予選決勝 高校野球、春の九州大会大分県予選決勝。県内屈指の進学校・大分上野丘が、古豪・津久見を破り、旧制大分一中時代から数えて77年ぶりとなる優勝を手にしました。 その中心にいたのは、大会を通じて630球を投げ抜いた一人