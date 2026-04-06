中国人民革命軍事博物館に展示された空母と戦闘機の模型＝2月、北京（共同）【北京共同】中国が台湾周辺で飛行させる軍用機や気球が、3月に通常より半減していたことが6日明らかになった。3月前半は飛行をほぼ休止しゼロの日が続いた。台湾周辺で軍用機飛行を常態化させていた中国軍としては異例の対応。専門家からはトランプ米大統領の訪中予定を意識したとの見方が出ている。中国は飛行が減った理由を説明しておらず、米イス