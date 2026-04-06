夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が6日、都内で引退会見を行った。現在の心境や引退を決断した理由などについて語った。白のスーツ姿で登壇し「寂しい気持ちや穴が開くことを感じていない。それは、これからの人生にも今まで経験してきたスピードスケートの時間がなくなることはないとどこかで感じられているかと思っている」と率直な思いを語った。現役