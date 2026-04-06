【セブン‐イレブン｜プレイステーション ストアカード PRAGMATA 抽選キャンペーン】 ・購入期間：4月6日0時～4月19日23時59分 ・応募期間：4月6日0時～4月20日23時59分 ・当選連絡：4月下旬頃 ・発送予定：5月中旬頃以降 セブン-イレブンは、キャンペーン「プレイステーション ストアカード PRAGMATA