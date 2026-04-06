【セブン‐イレブン｜プレイステーション ストアカード PRAGMATA 抽選キャンペーン】 ・購入期間：4月6日0時～4月19日23時59分 ・応募期間：4月6日0時～4月20日23時59分 ・当選連絡：4月下旬頃 ・発送予定：5月中旬頃以降

セブン-イレブンは、キャンペーン「プレイステーション ストアカード PRAGMATA 抽選キャンペーン」を4月6日0時より実施している。

本キャンペーンは、4月17日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用SFアドベンチャー「プラグマタ」（Nintendo Switch 2版は4月24日発売）より、抽選で3名に「ディアナの等身大アクリルパネル」（縦約140cm、横幅約90cm）がプレゼントされるもの。

セブン-イレブン各店舗にて、プレイステーション ストアカード バリアブル(5,000円以上)を購入し、キャンペーンサイトにてバーコード番号のほか必要事項を入力することで応募できる。

対象となる購入期間は4月6日0時～4月19日23時59分まで、応募期間は4月6日0時～4月20日23時59分までとなっている。また、当選連絡は4月下旬頃、発送予定は5月中旬以降を予定している。

□「プレイステーション ストアカード PRAGMATA 抽選キャンペーン」応募ページ

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