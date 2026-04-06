分散型取引所のDriftが攻撃を受け、少なくとも2億7000万ドル(約430億円)の仮想通貨が盗み出されたことが分かりました。攻撃者は6カ月以上にわたる綿密な作戦を遂行していたと伝えられています。https://t.co/qYBMCup9i6— Drift (@DriftProtocol) April 5, 2026'We Are Ready to Speak': Drift Beckons North Korea-Linked Hackers Following $285M Exploit - Decrypthttps://decrypt.co/363260/we-are-ready-to-speak-drift-