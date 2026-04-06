北朝鮮所属とみられるハッカー集団が6カ月以上にわたる作戦で仮想通貨取引所のDriftから2億7000万ドルを窃取していたことが明らかに、対面会議を実施し100万ドル以上の自己資金を入金するなど極めて精巧な手口

北朝鮮所属とみられるハッカー集団が6カ月以上にわたる作戦で仮想通貨取引所のDriftから2億7000万ドルを窃取していたことが明らかに、対面会議を実施し100万ドル以上の自己資金を入金するなど極めて精巧な手口