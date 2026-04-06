ダイソーで見つけた『ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）』は、天然由来の素材に惹かれて思わず購入した商品。泡立ちは申し分なく、こびりついた汚れに対しては優秀ですが、その硬さゆえに使う場面を選ぶのが正直なところ。上手に工夫すれば、頑固なコゲつき、油汚れなどに効果的です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）価格：￥110（税込