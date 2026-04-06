【Nintendo Switch「探偵はもう、死んでいる。」】 4月6日 発表 タイトーは、ライトノベル「探偵はもう、死んでいる。」のアニメ化5周年を記念し、同作初の家庭用ゲーム「探偵はもう、死んでいる。」をNintendo Switch向けに発売することを明らかにした。発売日、価格は未定。 「探偵はもう、死んでいる。」は、二語十（にごじゅう）氏（作）とうみぼうず氏（イラスト）によるKAD