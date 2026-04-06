【M1851 NAVY シルバーモデル】 4月17日 発売 価格：29,480円 東京マルイは、エアーリボルバープロ「M1851 NAVY シルバーモデル」を4月17日に発売する。価格は29,480円。 本商品は、コルトが開発したM1851 NAVYを、同社の「エアーリボルバー プロ」シリーズより再現したものの第2弾。今回はアイボリータイプのグリップを装備